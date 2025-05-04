BÀSQUET
Màlaga, primera oportunitat
El MoraBanc Andorra visita el Martín Carpena per reptar l’Unicaja i intentar tancar ja la permanència matemàtica
El MoraBanc Andorra afronta al Martín Carpena de Màlaga (12.30 h) un escenari de màxims per intentar segellar la permanència. És el primer matxball per tal que els tricolors puguin assegurar-se, en cas d’arribar a les 12 victòries, matemàticament la continuïtat a l’ACB. Si guanya a la pista de l’Unicaja la possibilitat serà gairebé una realitat i ho intentaran en un escenari majúscul i davant el grup d’Ibon Navarro, un dels blocs més compactes de la lliga i amb el cap, en part, a la final four de la Champions League que comença divendres. En el pitjor dels casos, es podria cordar l’objectiu contra el Girona a Andorra.
“La feina no està feta és la frase que més hem repetit aquesta setmana. No ens podem relaxar”
Però per a Joan Plaza, entrenador tricolor, no és qüestió d’esperar regals: “No espero compassió, ni rotacions pensant en la Champions. El millor que poden fer ells per arribar bé a la final four és competir al màxim nivell.” L’entrenador del MoraBanc sap del que parla: torna a Màlaga, una ciutat on es va sentir “molt estimat i molt protegit”, però això no li treu ni un bri d’exigència al repte. L’equip tricolor arriba en un bon moment, després de derrotar l’Hiopos Lleida i competir fins al final contra el Reial Madrid. “La feina no està feta. Això és el que més hem repetit aquesta setmana i quan ho estigui ja ens encarregarem d’altres questions. No podem relaxar-nos ni mig segon i quan estigui fet, ja ho celebrarem. Ara toca seguir al límit, buscar els cinc partits que resten i per fer-ho cal començar fent un bon partit a Màlaga”, va insistir Plaza, que reconeix que el seu principal objectiu aquests dies ha estat “evitar qualsevol símptoma de relaxació”. L’Unicaja arriba amb poc descans després de jugar i guanyar dijous a la pista de La Laguna Tenerife. Però per a Plaza, això no canvia res: “Tenen una plantilla molt llarga, molt equilibrada, i fa molt temps que juguen junts. Saben molt bé què fan. Són hiperactius i això els dona un plus en defensa i en atac. És un equip que juga en coherència.” Des de l’arribada de l’entrenador català, el MoraBanc ha guanyat sis dels últims 12 partits, però per a ell, el més important ha estat recuperar la identitat: “Aquest equip es va fer amb un disseny i una intenció, i ara, en aquesta segona volta, està competint a prop del seu sostre, dels millors. Estem sent més sòlids, més treballadors i amb una actitud molt millor.” El balanç emocional també existeix: tornar al Carpena, veure cares conegudes, reviure records. Però el missatge és clar. “És un aparador brutal per a tots. Però si volem competir, només hi ha una manera: fer-ho com a equip. Si anem a batalles individuals, sortirem d’allà amb 30 punts a la motxilla.”
“Aquest equip es va fer amb un disseny i una intenció i ara està competint a prop del seu sostre, dels millors”
Ferran Bassas, baixa
Pel que fa al capítol d’absències, Ferran Bassas no ha viatjat a Màlaga i serà baixa. El base del MoraBanc va patir un fort esquinç de turmell en l’entrenament de dijous, ahir no es va exercitar i serà l’única baixa en la rotació. Plaza confia plenament en el col·lectiu: “Els jugadors han entès el missatge i ells tenen el mèrit d’haver entès el full de ruta que els plantejava quan vam arribar. Estan responent i ara no volem ser onzens ni dotzens i volem arribar al nostre màxim. Sempre.”