El MoraBanc Andorra visita el Martín Carpena per reptar l’Unicaja i intentar tancar ja la permanència matemàtica

Els jugadors del MoraBanc es troben a un pas d’assegurar la permanència.BC MORABANC ANDORRA

Màlaga -enviat especial-

El MoraBanc Andorra afronta al Martín Carpena de Màlaga (12.30 h) un escenari de màxims per intentar segellar la permanència. És el primer matxball per tal que els tricolors puguin assegurar-se, en cas d’arribar a les 12 victòries, matemàticament la continuïtat a l’ACB. Si guanya a la pista de l’Unicaja la possibilitat serà gairebé una realitat i ho intentaran en un escenari majúscul i davant el grup d’Ibon Navarro, un dels blocs més compactes de la lliga i amb el cap, en part, a la final four de la Champions League que comença divendres. En el pitjor dels casos, es podria cordar l’objectiu contra el Girona a Andorra.

“La feina no està feta és la frase que més hem repetit aquesta setmana. No ens podem relaxar”
Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

Però per a Joan Plaza, entrenador tricolor, no és qüestió d’esperar regals: “No espero compassió, ni rotacions pensant en la Champions. El millor que poden fer ells per arribar bé a la final four és competir al màxim nivell.” L’entrenador del MoraBanc sap del que parla: torna a Màlaga, una ciutat on es va sentir “molt estimat i molt protegit”, però això no li treu ni un bri d’exigència al repte. L’equip tricolor arriba en un bon moment, després de derrotar l’Hiopos Lleida i competir fins al final contra el Reial Madrid. “La feina no està feta. Això és el que més hem repetit aquesta setmana i quan ho estigui ja ens encarregarem d’altres questions. No podem relaxar-nos ni mig segon i quan estigui fet, ja ho celebrarem. Ara toca seguir al límit, buscar els cinc partits que resten i per fer-ho cal començar fent un bon partit a Màlaga”, va insistir Plaza, que reconeix que el seu principal objectiu aquests dies ha estat “evitar qualsevol símptoma de relaxació”. L’Unicaja arriba amb poc descans després de jugar i guanyar dijous a la pista de La Laguna Tenerife. Però per a Plaza, això no canvia res: “Tenen una plantilla molt llarga, molt equilibrada, i fa molt temps que juguen junts. Saben molt bé què fan. Són hiperactius i això els dona un plus en defensa i en atac. És un equip que juga en coherència.” Des de l’arribada de l’entrenador català, el MoraBanc ha guanyat sis dels últims 12 partits, però per a ell, el més important ha estat recuperar la identitat: “Aquest equip es va fer amb un disseny i una intenció, i ara, en aquesta segona volta, està competint a prop del seu sostre, dels millors. Estem sent més sòlids, més treballadors i amb una actitud molt millor.” El balanç emocional també existeix: tornar al Carpena, veure cares conegudes, reviure records. Però el missatge és clar. “És un aparador brutal per a tots. Però si volem competir, només hi ha una manera: fer-ho com a equip. Si anem a batalles individuals, sortirem d’allà amb 30 punts a la motxilla.”

“Aquest equip es va fer amb un disseny i una intenció i ara està competint a prop del seu sostre, dels millors”
Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc
 

Ferran Bassas, baixa

Pel que fa al capítol d’absències, Ferran Bassas no ha viatjat a Màlaga i serà baixa. El base del MoraBanc va patir un fort esquinç de turmell en l’entrenament de dijous, ahir no es va exercitar i serà l’única baixa en la rotació. Plaza confia plenament en el col·lectiu: “Els jugadors han entès el missatge i ells tenen el mèrit d’haver entès el full de ruta que els plantejava quan vam arribar. Estan responent i ara no volem ser onzens ni dotzens i volem arribar al nostre màxim. Sempre.”

