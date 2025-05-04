FUTBOL
Nieto dona tres punts d'or a l'FC Andorra (1-0)
Els tricolors s'han imposat al Nàstic i se situen tercers a la classificació
L’FC Andorra ha sumat tres punts d’or davant del Nàstic de Tarragona (1-0) gràcies a un gol de Manu Nieto al minut 72 que permet a l’equip situar-se en tercera posició. Pels més agosarats, a més, l’ascens directe queda a cinc punts, mentre que pels més prudents, el marge amb la sisena posició és ara de cinc punts a falta de només nou en joc. El partit s’hauria pogut decidir molt abans durant l’espectacular primera meitat dels tricolors, però l’àrbitre no ha donat un gol de Molina on es veu que la pilota entra clarament a dins de la porteria. L’equip, però, no s’ha ofuscat amb això, i ha seguit en cerca del triomf que ha acabat donant Manu Nieto al segon temps amb un xut des de la frontal.
En un Estadi Nacional de les grans ocasions, ni molt menys ple, però amb un gran ambient, el duel ha arrencat amb la pilota pels tricolors, i els tarragonins pressionant amunt i provant de fer mal en velocitat. A poc a poc els tricolors s’han anat acostant i han tingut el gol. De fet, l’han marcat amb un tir llunyà de Molina que Rebollo s’acaba introduint en pròpia porteria, però l’àrbitre ha dit que la pilota no ha entrat i no ha pujat al marcador. El duel s’ha trencat des de l’inici amb anades i vingudes a una banda i l'altra, però amb l’FC Andorra tenint les ocasions més clares, com una de Lauti que ha tret Rebollo amb una gran mà, o un tir de Molina que també ha atrapat el porter del Nàstic. Els visitants s’acostaven també amb perill, però no ha estat fins al minut 20 que han tingut la primera clara amb un xut de Pablo Fernández després d’una centrada de Concha que ha pogut atrapar Ratti. El duel ha semblat baixar de revolucions per moments, però el domini encara era local tot i que sense un volum tan alt d’ocasions com en el tram inicial. Però era l’FC Andorra qui continuava tenint les més clares, com una rematada que Lauti no ha engaltat bé i que ha anat a córner, la rematada posterior de cap de Clemente que ha sortit fregant el travesser, o un nou tir de Lauti després d'una jugada individual en una primera meitat que ha acabat sense gols, al menys concedits per l'àrbitre, tot i un últim intent tarragoní amb el tir de Montalvo.
A la represa la primera ha estat visitant, i ben clara, després d’una errada de Ratti en sortida de pilota que Concha ha estat a punt d’aprofitar, però que el porter ha pogut treure de manera gairebé miraculosa. Els tricolors no estaven tant fins com a la primera meitat, i han trigat gairebé 20 minuts a acostar-se, com han fet amb un cop de cap d’Alende. Però per cop de cap, el que ha tingut Pablo Fernández per avançar als tarragonins, i que Ratti ha pogut aturar amb una gran intervenció. I de cop, en una jugada aïllada, Manu Nieto no ha perdonat. El delanterazo, que diria Eder Sarabia, ha engaltat un xut des de la frontal després d’un mal refús de Jaume Jardí per obrir el marcador i fer embogir al Nacional. Els tricolors han anat en busca del segon, i han estat a prop d’aconseguir-lo amb un Manu Nieto molt incisiu, però el Nàstic ha cremat naus també en busca de l’empat. Ni la pluja ni la pedra aturava a l’FC Andorra, que en volia més i que ha tingut el segon en botes de Lauti just abans d’arribar al 90, ni de Cerdà al minut 93. Els tres punts no es podien escapar, i els tricolors han acabat sumant un triomf importantíssim.
L’FC Andorra jugarà dissabte vinent al camp del Barça Atlètic, en un duel vital pels catalans, que es juguen no baixar a Segona RFEF.
FITXA TÈCNICA:
FC ANDORRA 1: Ratti; Clemente, Alende, Bomba, Martí Vilà; Molina, Villahermosa, Álvaro Martín; Lauti, Nieto, Almpanis.
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 0: Rebollo; Migue Leal, O. Sanz, Gorka P., Joan Oriol; Montalvo, Gorostidi; Concha, Pablo F., Narro; Antoñín.
CANVIS: Cerdà per Almpanis (55’); Iván R. per Vilà (55’); Morgado per Alende (76’); Álvaro Peña per Villahermosa (76’) i Luismi per Álvaro Martín (85’) –FC Andorra–; Roberto Torres per Narro (61’); Pol Domingo per Migue Leal (61’); Jaume Jardi per Concha (61’); Marc Fernández per Pablo Fernández (71’) i Álex Jiménez per Gorka P. (78’) –Gimnàstic de Tarragona¬¬–.
GOLS: 1-0, Nieto (72’).
ÀRBITRE: Alonso de Ena Wolf (Aragó).
TARGETES: Grogues a Villahermosa i Álvaro Martín –FC Andorra– O. Sanz, Migue Leal i Pol Domingo –Gimnàstic de Tarragona¬¬–.
ESTADI: Estadi Nacional, 2.532 espectadors.