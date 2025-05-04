FUTBOL
Duel clau contra un rival directe
L’FC Andorra vol fer un cop d’autoritat camí del play-off davant del Nàstic de Tarragona
L’FC Andorra rep aquesta tarda el Nàstic de Tarragona (15.30 hores, Estadi Nacional) en un duel clau que marcarà el futur del tram final de la temporada. Els tres punts són innegociables per diversos motius: millorar la cinquena posició actual en cerca d’assentar-se a la zona noble de la taula i d’un encreuament més senzill, a priori, al play-off; intentar garantir el factor camp; i, qui sap, si poder esgotar les últimes opcions d’ascens directe. Perquè en una competició tan ajustada com l’actual Primera RFEF, tot el que no sigui guanyar pot complicar el futur als tricolors en cerca de l’objectiu de mínims de la temporada, que no és altre que disputar les eliminatòries per l’ascens. Al davant hi haurà un conjunt que és gairebé un calc de l’FC Andorra, intractable al seu camp (han sumat un punt més que els tricolors), però que també li està costant molt fora de casa, igual que li passa a l’equip de Beto Company. Per això, vèncer avui suposaria un cop d’autoritat abans dels tres últims partits, i és que l’equip avançaria el seu rival i li prendria també el gol-average després de l’empat de la primera volta.
“Si som l’FC Andorra de l’Estadi Nacional, han de tenir por ells”
Sobre el duel, el tècnic Beto Company, va assenyalar que “les sensacions són bones i l’esperit amb què enfrontem el partit és net. Sabem que ens pressionaran, però volem superar-ho per enfonsar-los de veritat” i va agregar que “el que em fa por és que l’Andorra no sigui l’Andorra. Ens ho ha demostrat sobradament en aquests últims 14 partits. Si som l’FC Andorra del Nacional, han de tenir por ells”.
Per assolir un bon ambient, el club ha preparat una Fan Zone prèvia a l’Estadi Nacional amb dinar, animació i sortejos.