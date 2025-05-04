MOTOCICLISME
Cardelús acaba sisè a la primera cursa a Cremona
Xavi Cardelús va finalitzar en sisena posició a la primera de les curses del Campionat del Món de Supersport a Cremona, assolint així el millor resultat de la temporada. El pilot, que arrencava desè a la graella, ja era vuitè a la segona volta, i encara va anar recuperant fins a creuar la línia de meta sisè a sis segons del vencedor.
Després de la cursa, Cardelús va destacar que “estic molt content amb la cursa d’avui. És el millor resultat de l’any i hem d’estar contents”. El pilot de l’Orleac Verdnatura disputarà avui la segona cursa a Itàlia, també a partir de les 15.15 hores al circuit de Cremona.