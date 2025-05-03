MOTOCICLISME
Xavi Cardelús finalitza desè a la Superpole al circuit de Cremona
Xavi Cardelús va finalitzar en desena posició a la Superpole de la quarta prova del Campionat del Món de Supersport, que se celebra al circuit italià de Cremona. El pilot de l’Orelac Racing Verdnatura va aconseguir un millor temps d’1’32”354, que va deixar-lo a poc més de mig segon (0”626) del pilot més ràpid, el local Federico Caricasulo, que va fer la pole position.
La primera cursa serà a partir de les 15.15 hores
Així doncs, Cardelús sortirà des de la quarta fila de la graella de sortida a la primera de les dues curses del cap de setmana, que es farà avui mateix a partir de les 15.15 hores. La segona de les carreres es disputarà demà, també des de la mateixa hora al traçat situat al nord d’Itàlia.