BÀSQUET
Un TIM de rècord tindrà 500 equips participants
El torneig de bàsquet obre el foc amb 93 conjunts i 1.200 jugadors
El TIM Xperience, els tornejos de base de bàsquet i de vòlei, viurà una edició de rècord, amb una xifra de prop de 500 equips participants, amb 498 conjunts ja confirmats. El foc d’enguany va obrir-se ahir mateix, ja que aquest cap de setmana se celebra el TIMOne Bàsquet, per als joves nascuts entre el 2009 i el 2014, amb una cita que aplegarà 93 equips i fins a 1.200 joves jugadors i jugadores. Entre el 16 i el 18 de maig es farà el TIMTwo Bàsquet amb un total de 125 conjunts, mentre que al juny serà el torn del vòlei, amb 115 i 176 equips en els dos tornejos que es faran els dos últims caps de setmana del mes. En total, fins a 498 esquadres participaran en els tornejos d’enguany, una vintena més que l’any passat, quan la xifra va ser de 476. Com a novetat, en aquesta edició hi haurà un equip veneçolà, i des de l’organització es treballa per poder organitzar també un torneig de futbol sala a l’octubre amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Futbol, tot i que encara s’està acabant de tancar.
“Volíem gent que vingués a viure una festa, a dormir, i aportés benefici al país i a nosaltres”
Des de l’organització del TIM Xperience, Manel Casas va destacar que es tracta d’un projecte de “país” que després de disset anys s’ha consolidat com “una festa per a tots aquells equips” que no estan a l’elit, però que tenen “ganes de passar-s’ho bé”. A més, Casas va destacar que “el nostre objectiu no era portar el Barça o el Madrid, tot i tenir bona relació amb ells, el que volíem era gent que vingués a viure una festa, a dormir, i aportés benefici tant al país com a nosaltres”.