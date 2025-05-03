BÀSQUET

Un TIM de rècord tindrà 500 equips participants

El torneig de bàsquet obre el foc amb 93 conjunts i 1.200 jugadors

Presentació de la prova.ANA

Publicat per
Agències
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El TIM Xperience, els tornejos de base de bàsquet i de vòlei, viurà una edició de rècord, amb una xifra de prop de 500 equips participants, amb 498 conjunts ja confirmats. El foc d’enguany va obrir-se ahir mateix, ja que aquest cap de setmana se celebra el TIMOne Bàsquet, per als joves nascuts entre el 2009 i el 2014, amb una cita que aplegarà 93 equips i fins a 1.200 joves jugadors i jugadores. Entre el 16 i el 18 de maig es farà el TIMTwo Bàsquet amb un total de 125 conjunts, mentre que al juny serà el torn del vòlei, amb 115 i 176 equips en els dos tornejos que es faran els dos últims caps de setmana del mes. En total, fins a 498 esquadres participaran en els tornejos d’enguany, una vintena més que l’any passat, quan la xifra va ser de 476. Com a novetat, en aquesta edició hi haurà un equip veneçolà, i des de l’organització es treballa per poder organitzar també un torneig de futbol sala a l’octubre amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Futbol, tot i que encara s’està acabant de tancar.

“Volíem gent que vingués a viure una festa, a dormir, i aportés benefici al país i a nosaltres”
Manel Casas, Organitzador TIM Xperience
 

Des de l’organització del TIM Xperience, Manel Casas va destacar que es tracta d’un projecte de “país” que després de disset anys s’ha consolidat com “una festa per a tots aquells equips” que no estan a l’elit, però que tenen “ganes de passar-s’ho bé”. A més, Casas va destacar que “el nostre objectiu no era portar el Barça o el Madrid, tot i tenir bona relació amb ells, el que volíem era gent que vingués a viure una festa, a dormir, i aportés benefici tant al país com a nosaltres”.

tracking