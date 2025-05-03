BÀSQUET
Plaza vol mantenir l’exigència fins al final
Bassas no jugarà davant de l’Unicaja després de torçar-se el turmell
El tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, vol que l’equip mantingui l’exigència fins al final de la Lliga ACB tot i tenir ja la permanència a la màxima categoria del bàsquet espanyol força encarrilada. De fet, la salvació matemàtica podria arribar demà mateix si els tricolors guanyen contra l’Unicaja, sempre que el Covirán Granada perdi aquesta nit davant del Gran Canària.
“Quan ets en terra de ningú hi ha persones que es poden esborrar i estic intentant que no passi”
Tot i això, l’entrenador català no vol cap mena de relaxació i va assegurar que “quan estàs competint per guanyar un títol, entrar al play-off o no baixar, i ho tens molt a prop, la tensió encara es palpa”, i va agregar que “quan ets en terra de ningú hi ha persones que es poden esborrar i és el que estic intentant, que això no passi. Tothom ha de tenir el punt, aquest club l’ha tingut i l’hem de recuperar, el desig d’anar sempre al nostre màxim”.
L’equip viatja avui mateix cap a Màlaga i ho farà, en principi, sense Ferran Bassas, que va torçar-se el turmell a l’entrenament de dijous passat i no es preveu que pugui jugar contra l’equip de l’extècnic tricolor Ibon Navarro. La resta de l’equip “està tot sa”, segons va explicar Plaza.