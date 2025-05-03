FUTBOL
Piqué vol el Nacional ple
El màxim accionista de l’FC Andorra demana el suport de l’afició per al duel de demà contra el Nàstic
L’FC Andorra afronta demà un partit clau per a aquest tram final de temporada amb la visita del Nàstic de Tarragona a l’Estadi Nacional, en un duel que marcarà el tram final de la temporada, i per això, sabent la transcendència del duel, el màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, va voler engrescar la parròquia tricolor en demanar un camp ple per a aquest matx. “Convidem tota la gent d’Andorra a venir a l’Estadi Nacional perquè la necessitem i l’equip la necessita, juguem contra un rival directe que és un històric del futbol català i espanyol, i sabem que som molt més forts si tenim l’Estadi Nacional a petar”, va assenyalar Piqué, que va agregar que “l’afició quan juguem a casa té un rol molt important perquè som el segon equip més fort com a local, i hem de ser forts i no perdre punts, diumenge és una final, és importantíssim si volem que l’FC Andorra estigui a Segona l’any que ve, convido tothom a venir diumenge a les 15.30 hores perquè és molt important”.
“Juguem contra un rival directe i sabem que som molt més forts si tenim l’estadi a petar”
El màxim accionista també va referir-se a l’estat de l’equip, que arriba a aquest tram final en el millor moment de forma de la temporada, i va afirmar que “arribem molt bé, portem uns últims tres mesos molt bons i ja estem en play-off, que era l’objectiu principal de la temporada”, i va afegir que “crec que la dinàmica positiva en què estem és molt bona per afrontar els partits, estem en una bona posició, però no està res decidit i ara hem d’anar partit a partit”. Per últim, i preguntat per si encara hi ha opcions de pujar de manera directa, Piqué va cloure que “som molt ambiciosos i mentre hi hagi possibilitats de pujar directe matemàticament anirem a això, però si som realistes, les possibilitats que tenim són petites, però tampoc tenim assegurada la plaça de play-off”.
“Estem parlant amb totes les parts i hi ha tota la voluntat de buscar una solució”
Converses pel Nacional
El màxim accionista del club també va referir-se a l’afer de l’Estadi Nacional i va assenyalar que “estem parlant amb totes les parts implicades i hi ha tota la voluntat de buscar una solució perquè som l’FC Andorra i portem el nom del país al nostre club, i el que volem és seguir aquí molts anys”. Sense voler entrar gaire en el detall, va afirmar que “a poc a poc estem fent passos i progressos de cara que l’any que ve trobem una solució que sigui la millor per a totes les parts, i el que volem és seguir aquí”.
JOSEP CERDÀ I ERIK MORÁN PODRIEN REAPARÈIXER DAVANT DEL NÀSTIC
Precisament sobre l’estat físic de la plantilla en un moment en què les cames comencen a pesar, Company va afirmar que “és clar que al final hi ha jugadors amb molta carrera acumulada perquè la temporada és llarga, però nosaltres la volem allargar el màxim possible, volem complir els nostres objectius i crec que això fa que les cames pesin una mica menys”. A més, va assenyalar que “el treball que s’ha dut a terme tot l’any en l’àmbit condicional, en el físic és brutal, no hem tingut mai la sensació que ens faltessin cames als trams finals, sinó més aviat al contrari, i això és a causa del bon treball en el dia a dia i, a més a més, del que hem parlat sempre, una amplitud de plantilla amb jugadors amb molta qualitat”.
“Morán ja ha tornat i Cerdà ho fa avui, són jugadors importants que venen a sumar”