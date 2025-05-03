FUTBOL
Andorra podria jugar contra Anglaterra al Villa Park
L’estadi Villa Park de Birmingham, amb capacitat per a 43.000 espectadors, podria acollir el partit del Premundial que Anglaterra i Andorra han de disputar dissabte 6 de setembre a les 18.00 hores. La selecció anglesa disputa habitualment els partits a l’estadi de Wembley, a Londres, però la instal·lació està reservada durant aquelles dates, ja que la banda anglesa Coldplay té previst celebrar-hi deu concerts entre el 22 d’agost i el 8 de setembre. Això va fer que la federació anglesa busqués un altre estadi i, segons alguns mitjans locals, aquest va ser l’escollit, tot i que en un primer moment s’havia especulat que el duel es jugués a Old Trafford o Anfield.