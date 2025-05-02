VÒLEI
La selecció masculina cau en un amistós davant del CV Sant Martí
La selecció masculina va perdre per 3 a 1 davant del CV Sant Martí en un amistós de preparació per als Jocs dels Petits Estats, que es faran a final de mes. Els d’Adrián Garrido van arrencar perdent els dos primers sets (25-21 i 25-23), van poder retallar diferències (19-25), però van acabar caient 15 a 13 a l’última mànega, davant d’un equip de Primera Nacional, tercera categoria espanyola.
També tindrà compromisos per preparar els Jocs el combinat femení, amb una doble cita davant del Lleida, concretament davant del sènior B i del juvenil A de l’entitat catalana, en dos duels que es jugaran el cap de setmana.
A més, la parella de vòlei platja formada per Xavi Folguera i Abel Bernal, que ja havia iniciat els entrenaments, competirà aquest cap de setmana a la tercera prova del Circuit Regional Asturià a la Franca (Ribadedeva).