FUTBOL
Piqué demana el suport de l'afició pel duel contra el Nàstic
Confia en acabar trobant una solució per l'afer de l'Estadi Nacional
El màxim accionista de l'FC Andorra, Gerard Piqué, ha demanat el suport de l'afició pel transcendental partit que l'equip disputarà diumenge en busca del play-off, i ha assenyalat que "és un partit molt important, convidem a tota la gent d'Andorra a venir a l'Estadi Nacional perquè l'equip els necessita ja que juguem contra un rival directe que és un històric, i som més forts si tenim l'Estadi Nacional ple". Sobre l'estat de l'equip ha destacat que "portem tres mesos molt bons, estem en play-off que era l'objectiu principal de la temporada, la dinàmica positiva en la que estem és molt bona per afrontar els partits".
Piqué s'ha referit també a l'afer de l'Estadi Nacional, i ha destacat que "estem parlant amb totes les parts implicades i hi ha la voluntat de buscar una solució, i el que volem és seguir aquí molts anys".