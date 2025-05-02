FUTBOL
L’Enfaf es retroba amb la victòria davant del Calafell
L’Enfaf Construccions Modernes va retrobar-se amb la victòria a la Primera Catalana femenina després de dos partits sense fer-ho gràcies al triomf per 3 a 5 davant del Calafell en un duel ajornat en el seu moment pels compromisos de la selecció nacional.
Les tricolors van encarrilar el triomf amb el 0 a 1 de Gemma Lluch al minut 33, però no va ser als últims 20 minuts quan el duel va tornar-se boig amb set gols des del minut 70. Lluch a fer el 0 a 2 i Aitana Gómez el 0 a 3, però les catalanes van retallar diferències amb l’1 a 3. Lluch va fer la seva tercera diana amb l’1 a 4 que semblava sentenciar el partit, però el Calafell va acostar-se de nou fins al 3 a 4 abans que Andreia Tito portés definitivament els tres punts al país gràcies al 3 a 5 final. Les tricolors són novenes amb 39 punts en 27 duels.