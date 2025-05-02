FUTBOL
L’afició anglesa tindrà 10.089 entrades al duel contra la selecció
El preu dels tiquets per a l’afició visitant del matx que es disputarà a l’RCDE Stadium serà de 50 lliures
Anglaterra disposarà d’un total de 10.089 entrades per al duel que disputarà contra la selecció nacional el 7 de juny a la tarda (18.00 hores) a l’RCDE Stadium de Cornella-el Prat. Segons va anunciar la Federació Anglesa (FA) al seu lloc web, el preu d’aquests tiquets serà de 50 lliures esterlines i l’ens britànic també deixa la porta oberta a poder-ne obtenir algun més si és necessari. Segons la FA, un total de 11.050 aficionats van demanar entrades per a aquest duel, així que gairebé el cent per cent de les sol·licituds podran ser satisfetes, amb uns tiquets que corresponen a la categoria 2, als gols de la instal·lació del club blanc-i-blau.
En l’àmbit nacional, la FAF té previst anunciar pròximament els detalls organitzatius per a aquest partit pel que fa a la venda d’entrades per a l’afició tricolor, el cost que tindran els tiquets, així com opcions de desplaçament per al públic del país amb l’objectiu que l’estadi de l’Espanyol també compti amb aficionats d’Andorra.
Jugar a Cornellà-el Prat tindrà un cost d’uns 100.000 euros per a la FAF
El duel entre Andorra i Anglaterra havia de servir per inaugurar l’estadi de la Federació Andorrana de Futbol, però finalment no es podrà fer perquè la UEFA exigeix dos mesos de prova abans de donar-hi l’OK. Un cop vist que no s’estava a temps, la FAF va explorar diverses opcions per moure el partit, com l’Alcoraz a Osca, Montilivi a Girona, o l’Estadi Johan Cruyff a Sant Joan Despí. Jugar al camp de l’Espanyol suposarà un cost d’uns 100.000 euros per a la federació pel que fa a lloguer, desplaçaments, allotjaments o seguretat. El primer partit a Encamp serà la final de Copa Constitució del 25 de maig, i posteriorment es disputaran els duels de la Lliga de les Nacions femenina, a més de les possibles eliminatòries del play-off d’ascens a Segona Divisió que hagi de disputar l’FC Andorra un cop finalitzada la lliga a Primera RFEF.