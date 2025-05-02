NATACIÓ
Estada de l’equip dels Jocs al Pas de la Casa
Set dels nedadors realitzen una concentració a la vila encampadana
Una part de la delegació de la Federació Andorrana de Natació (FAN) que participarà en els Jocs dels Petits Estats, del 26 al 31 de maig al país, va realitzar una estada de preparació al Pas de la Casa a poc menys d’un mes de la gran cita. La concentració va comptar amb la presència de nedadors destacats de l’equip com Tomàs Lomero, Aleix Ferriz o Biel Cuen, a més de joves com Aritz Moreno, Arnau Segarra, Mauro Sánchez i Max Suárez. Durant aquestes jornades, els set nedadors van combinar els entrenaments a la piscina del centre esportiu del Pas de la Casa amb sessions físiques o també de convivència d’equip.
“L’equip ha entrenat molt i molt bé [...]. Estem molt ben preparats per afrontar els Jocs”
El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, va valorar positivament l’estada i va destacar que “l’equip ha entrenat molt i molt bé. Tota la logística al voltant del centre ha estat fantàstica i el treball en alçada s’ha assimilat de manera excel·lent. Estem molt ben preparats per afrontar els Jocs”. A més, va agregar que “és fonamental que júniors i sèniors treballin junts”. Pel que fa als nedadors, un dels presents, Tomàs Lomero, va assenyalar que “l’alçada, les instal·lacions i la logística ens han permès fer una feina molt completa que ens dona un plus per competir”.