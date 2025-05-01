MOTOCICLISME
Xavi Cardelús vol estar amb els millors a Cremona
La quarta jornada de la temporada emmarca dues curses a Itàlia
El Campionat del Món de Superbikes es desplaça aquest cap de setmana al circuit italià de Cremona per disputar-hi les dues curses corresponents a la quarta cita de l’any. Incorporat l’any passat al calendari del Campionat del Món, Cremona és un circuit on Xavi Cardelús no ha competit mai. A més, es tracta d’un traçat força peculiar que està entre els més curts del campionat.
El pilot de l’equip Orelac Verdnatura arriba a aquesta prova ocupant la 17a posició de la classificació provisional amb 15 punts i la vuitena posició de la segona cursa de Phillip Island com a millor resultat. La sort no l’ha acabat d’acompanyar en aquest inici de temporada, ja que ha estat sempre entre els vuit o deu primers i diverses circumstàncies li ha impedit aconseguir millors resultats a les dues curses de cadascun dels tres caps de setmana previs a aquesta primera visita a Itàlia del Campionat del Món de Supersport. L’andorrà planteja la quarta cita de la temporada amb ganes de competir “sense incidències i que em permeti acabar de confirmar que estic en el grup de pilots protagonistes del Campionat del Món de Supersport”. En aquest sentit, va afegir que “per una cosa o per una altra, no hem tingut un cap de setmana del tot rodó a les tres cites disputades fins al moment”, i va apuntar que “no conec el circuit perquè només he tingut una primera presa de contacte breu en un parell de tandes”.