TENNIS
Vicky Jiménez afronta un mes clau amb Roland Garrós i l’opció dels Jocs
Vicky Jiménez Kasintseva afronta un mes de maig exigent, amb una sèrie de cites internacionals que poden marcar el rumb de la seva temporada. La pròxima setmana, Vicky competirà al Masters 1.000 de Roma i un cop finalitzada la seva participació a la capital italiana, la planificació immediata inclou la possible inscripció en un torneig WTA 125 a Parma, sempre condicionat als resultats que obtingui a Roma. L’objectiu principal, però, és la seva presència a la fase prèvia de Roland Garros, el gran esdeveniment del tennis en terra batuda, on intentarà aconseguir una plaça al quadre principal del Grand Slam parisenc.
La seva presència o no als Jocs dels Petits Estats també està estretament vinculada al seu rendiment a París. En cas que quedi eliminada a la qualy Vicky tornaria al país per competir als Jocs, però si es classifica no ho podrà fer en coincidir amb el quadre principal de Roland Garros.