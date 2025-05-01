BÀSQUET
Nacho Llovet no vol cap relaxació, tot i tenir la permanència “a tocar”
El MoraBanc, amb 11 triomfs, visita l’Unicaja Màlaga amb possibilitats de tancar la salvació
Tot i celebrar les dues últimes victòries a casa, el capità del MoraBanc Andorra, Nacho Llovet, ha advertit que la permanència a la Lliga ACB encara no està assegurada i que l’equip no pot relaxar-se. Amb 11 triomfs a la classificació, els tricolors han fet un pas important cap a l’objectiu, però Llovet insisteix en la necessitat de mantenir la concentració i l’ambició en els partits restants.
“Estem en un bon moment. La classificació ens permet estar una mica més tranquils i haver regalat victòries a la nostra afició és el més important”, afirma l’ala-pivot tricolor. Tot i això, subratlla que “venim de dues temporades patint molt, potser més del compte, i ara podem arribar a un moment de gaudir una miqueta, que estem jugant bé, queden cinc partits que podem guanyar i podem pujar una miqueta a la classificació. Jo crec que l’equip té aquesta ambició de dir: volem gaudir, oi?”. Amb la mirada fixa en els pròxims enfrontaments, Llovet insisteix en la necessitat de seguir treballant i no abaixar la guàrdia. “Tenim ganes de seguir, tenim ganes de seguir sumant victòries, sobretot, seguir sumant victòries aquí, a casa, que ens havia costat molt tot el principi de temporada”.
“La classificació ens fa estar més tranquils, però no ens podem relaxar”
El pròxim repte, el més imminent, serà visitar diumenge la pista de l’Unicaja de Màlaga d’Ibon Navarro, un dels millors equips de la lliga, amb una setmana carregada i que afrontarà després del partit contra el MoraBanc la final four de la Champions. Llovet adverteix que “si volem tenir opcions de competir hem de ser molt bons en els aspectes bàsics: controlar el rebot, les transicions defensives i fer-los jugar un partit incòmode”. A més, en cas de victòria i una derrota del Granada, el MoraBanc podria assegurar matemàticament la permanència. Llovet conclou amb determinació: “Aquest és el primer objectiu que tenim. Tant de bo el puguem aconseguir aquest cap de setmana. Estem en un bon moment de confiança i anirem a totes.”