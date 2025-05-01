PIRAGUÏSME
Laura Pellicer vol fer un Top 10 al Campionat d’Europa de París
Laura Pellicer es troba a la fase final de preparació per al Campionat d’Europa de piragüisme en eslàlom, que tindrà lloc del 14 al 18 de maig a Vaires-sur-Marne, prop de París. La palista andorrana competirà en tres modalitats: caiac, canoa i caiac cros, i explica que “he entrenat molt en aquest canal. És un escenari molt especial per a mi, ple de sentiment. La gent que em ve a veure aquí també em coneix i tinc ganes de donar-ho tot”. Els objectius de Pellicer són ambiciosos: arribar a les semifinals en caiac i canoa i, a partir d’aquí, lluitar per entrar al Top 10 a les finals. “Sempre he tingut més facilitat amb la canoa, així que hi aniré a totes”, va afirmar.