AUTOMOBILISME
Gerard de la Casa s’imposa en turismes a la 16a Pujada a Estepona
Gerard de la Casa (Ford Fiesta-Baporo Motorsport) va ser el millor classificat en la categoria de turismes a la 16a edició de la Pujada Estepona Peñas Blancas, la prova inaugural del Campionat d’Espanya de muntanya. Després d’haver iniciat la temporada amb dues curses al Campionat de Catalunya amb el Cupra TCR, el pilot andorrà va tornar a competir amb el seu Ford Fiesta, recentment actualitzat per Baporo Motorsport. En una prova de 7,7 quilòmetres de recorregut i amb 97 equips inscrits, De la Casa va destacar clarament: quart classificat absolut en la primera jornada i segon classificat de la categoria 1 a la segona cursa, només superat pel Porsche d’Humberto Janssens. El guanyador va marcar un temps de 8’31”891, mentre que De la Casa hi va invertir 8’40”330 i el tercer classificat, Manuel Rueda, va completar el podi amb 8’42”689.