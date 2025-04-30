BTT
El Quality Team i Aranda inicien una nova Titan Desert
Coincidint amb el 20è aniversari de la Titan Desert, avui s’enceta una nova edició de l’exigent prova de bicicleta de muntanya al desert del Marroc. Un any més, el Quality Team andorrà serà present a la línia de sortida amb els ciclistes Joan i Pol Montaner, Lluís Nel·lo, Tavi Rocha i Ramon Aranda. Aranda, tot un referent en la competició, lluirà el dorsal número 20 com a reconeixement per haver participat en totes les edicions de la Titan des del seu inici. A més, ha completat altres proves de la marca Titan a Cuba, Almeria i l’Aràbia Saudita, sumant un total de 28 participacions. El seu gran repte per enguany és completar aquesta edició especial i, a l’octubre, la Titan Desert d’Almeria, amb l’objectiu d’aconseguir les 30 participacions i superar els 15.000 quilòmetres recorreguts en proves Titan. Hi haurà sis etapes, amb prop de 600 quilòmetres de distància i un desnivell acumulat d’uns 6.000 metres. El recorregut, que s’inicia avui a Merzouga i culminarà el dia 6 a Erfoud, vol recuperar l’essència de les primeres edicions, amb protagonisme per a les zones més àrides del desert marroquí.