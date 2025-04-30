AUTOMOBILISME
Frank Porté es mostra il·lusionat amb el salt a GT
Frank Porté inicia aquesta temporada una nova i ambiciosa etapa esportiva amb el seu debut en els campionats internacionals de Gran Turisme (GT), concretament a la Porsche Carrera Cup Benelux i a la prestigiosa Porsche Mobil 1 Supercup. Un pas de gegant que referma la seva aposta per consolidar-se com a pilot professional dins l’elit de l’automobilisme internacional.
Després de dues temporades destacades a la Fórmula 4 francesa, amb podis en circuits tan emblemàtics com Nürburgring i Lédenon, el jove pilot andorrà, de només 18 anys, abandona la línia dels monoplaces per centrar-se en els turismes, al volant d’un Porsche 911 GT3 Cup (992), un dels vehicles de competició més exigents i respectats de la seva categoria. Porté reconeix que les oportunitats que li ofereix el Gran Turisme serien molt més difícils d’aconseguir dins del món dels monoplaces: “Córrer un Mundial seria molt complicat amb monoplaces. En canvi, ara estic molt content d’haver fet aquest pas. Els vehicles són diferents, molt més pesats i menys rígids, però les curses continuen sent molt emocionants.”
“Estic molt content d’haver fet aquest pas i les curses continuaran sent molt emocionants”
A la Porsche Carrera Cup Benelux, Porté disputarà 12 curses en circuits de primer nivell del Benelux i a la Porsche Mobil 1 Supercup –“la Fórmula 1 dels turismes”, va dir el pilot– compartirà pista amb els millors talents internacionals en circuits llegendaris com Montecarlo, Spa-Francorchamps, Zandvoort o Imola.