FUTBOL
La copa estrenarà l'Estadi
La final entre l’Inter i l’Atlètic Escaldes del 25 de maig serà el primer partit oficial que acollirà el nou camp
La final de la Copa Constitució Valira Seguretat, que disputaran l’Inter Escaldes i l’Atlètic Escaldes el pròxim 25 de maig, serà el primer partit oficial que es jugarà al nou estadi d’Encamp, la instal·lació que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) està acabant de construir als antics terrenys del càmping Internacional i que ja es troba pràcticament enllestida.
Tot i això, aquest duel –ni tampoc l’Andorra-Geòrgia de la Nations League femenina, previst per al 30 de maig i que també es disputarà a Encamp– no marcaran la inauguració oficial de la nova infraestructura. Aquest esdeveniment quedarà ajornat fins que es rebin tots els permisos de la UEFA, que ha exigit garanties completes pel que fa a seguretat i logística abans de donar llum verda a l’ús plenament homologat del recinte. Així, la data que s’estudia per celebrar la inauguració oficial del nou estadi és el 14 d’octubre, coincidint amb el partit entre Andorra i Sèrbia de la fase de classificació per al Mundial del 2026. Aquest enfrontament tindria lloc ja amb totes les condicions logístiques, tècniques i administratives validades per la UEFA, i això permet una estrena institucional amb tots els requisits complerts. Va ser, precisament, la falta de temps i l’absència d’homologació per part de la UEFA la que va obligar la FAF a ajornar la inauguració oficial del nou estadi, prevista inicialment per al 7 de juny amb motiu del partit entre Andorra i Anglaterra, corresponent a la fase de classificació per al Mundial del 2026. Tot i que les obres estan pràcticament finalitzades, la UEFA va determinar que calien com a mínim dos mesos per completar les proves logístiques, d’il·luminació i de seguretat abans que el recinte pugui acollir oficialment competicions internacionals. Davant aquesta situació, el partit es disputarà, com és sabut des de fa setmanes, a l’RCDE Stadium de Cornellà-el Prat, confirmada com l’alternativa escollida per la FAF per acollir el duel davant la subcampiona d’Europa.
L’andorra-Geòrgia de la nations femenina també es disputarà a Encamp
La instal·lació encampadana suposarà un pas endavant significatiu en les infraestructures esportives del país i ha tingut un cost total de gairebé 15 milions d’euros, finançats en gran part pels màxims organismes del futbol internacional: un 90% de la inversió ha estat assumida per la UEFA i la FIFA i la resta, per la mateixa FAF.