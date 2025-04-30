GIMNÀSTICA RÍTMICA

Berta Miquel fitxa per l’Sport Rítmic de la Lliga Iberdrola

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La Federació Andorrana de Gimnàstica va anunciar el fitxatge de Berta Miquel pel club Sport Rítmic per disputar la Lliga Iberdrola de gimnàstica rítmica. La jove gimnasta andorrana, amb experiència internacional i gran projecció esportiva, farà un pas endavant competint en una de les lligues més prestigioses del calendari nacional espanyol.

Aquesta incorporació reforça els vincles esportius entre la Federació Andorrana i el club català, i obre noves oportunitats per al desenvolupament de talents joves en competicions d’alt nivell.

tracking