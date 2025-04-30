GIMNÀSTICA RÍTMICA
Berta Miquel fitxa per l’Sport Rítmic de la Lliga Iberdrola
La Federació Andorrana de Gimnàstica va anunciar el fitxatge de Berta Miquel pel club Sport Rítmic per disputar la Lliga Iberdrola de gimnàstica rítmica. La jove gimnasta andorrana, amb experiència internacional i gran projecció esportiva, farà un pas endavant competint en una de les lligues més prestigioses del calendari nacional espanyol.
Aquesta incorporació reforça els vincles esportius entre la Federació Andorrana i el club català, i obre noves oportunitats per al desenvolupament de talents joves en competicions d’alt nivell.