VOLEIBOL
Andrea da Silva guanya la conferència amb la Universitat North Florida
Andrea da Silva, jugadora andorrana de vòlei platja, ha tancat una temporada d’èxit als Estats Units, on ha aconseguit proclamar-se campiona de l’Atlantic Sun Conference (ASUN) amb la University of North Florida (UNF).
A més de sumar el títol de conferència, Andrea i la seva companya han estat escollides com una de les dues millors parelles de la competició, reconeixent així el seu alt nivell durant tot el curs esportiu. La University of North Florida ha completat una campanya brillant en una de les lligues universitàries de vòlei platja amb més nivell dels Estats Units. Amb aquest bagatge, Andrea da Silva es prepara per afrontar el repte dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, on l’andorrana formarà parella amb Zeynep Ozenay en la competició de vòlei platja femení a Andorra.