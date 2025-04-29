REPORTATGE
Valiret, la mascota dels Jocs
El tamarro actualitzat ha estat batejat i el nom escollit ha recollit 534 suports dels 1.238 vots registrats. La torxa i el peveter també van ser presentats a l’inici del compte enrere.
Quan falta un mes per a l’inici dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025, i amb el compte enrere en ple funcionament, de mica en mica es van coneixent els detalls de la gran cita. La mascota de l’esdeveniment, la versió actualitzada del Tamarro del 1991, s’ha batejat com a Valiret després de rebre 534 vots dels 1.238 registrats, tal com es va donar ahir a conèixer en un acte a l’Estadi Nacional per commemorar el tram final abans dels Jocs. “Estem preparant amb molta energia aquesta inauguració i tots els esdeveniments que passaran durant la setmana”, va assegurar Anna García, presidenta del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats.
“La torxa ens connectarà amb la natura, la identitat i l’esforç. El perfil superior evoca el Comapedrosa”
Valiret estarà present a tots els esdeveniments i tindrà un protagonisme especial, així com la torxa, dissenyada per l’equip creatiu d’Aymara i inspirada en la silueta del Comapedrosa. “La torxa ens connectarà amb la natura, la identitat i l’esforç. El seu perfil superior evoca el Comapedrosa, el cim més alt d’Andorra, símbol de superació”, va apuntar García. La torxa, elaborada en acer inoxidable per evocar la neu andorrana, incorpora els noms de les set parròquies i set anells metàl·lics com a símbol d’unitat. La flama interior vol representar l’esperit olímpic i la llum que guia els esportistes en el seu camí. També s’ha presentat el peveter, elaborat per l’escultor Toni Cruz, construït en ferro i inspirat en la tradició minera, que simbolitza la constància, la superació i la història col·lectiva d’Andorra. Es col·locarà al fons de l’Estadi Nacional i serà encès el 26 de maig a les 21.30 hores. Cruz va explicar, en una carta, que “aquest peveter no és només un objecte. És una escultura amb ànima, una obra creada per honorar el valor de l’esforç contingut, la resiliència i la passió”.
La torxa incorpora el nom de les set parròquies
Màxima expectació
García va avançar que no està programat que la torxa faci un recorregut previ, sinó que arribarà directament a l’Estadi i pel que fa als rellevistes, va voler mantenir el misteri i va apuntar que “anirem revelant detalls a mesura que ens acostem a la cerimònia. Volem mantenir viva la il·lusió fins a l’últim moment”.
Les llistes, a punt
Pel que fa a la part esportiva, el 5 de maig es coneixerà la short list, la llista definitiva dels esportistes andorrans que competiran en cada esport i durant la setmana vinent es faran oficials els calendaris de totes les disciplines. Seran 15 seus en total repartides per les set parròquies, que acolliran fins a 19 disciplines diferents.