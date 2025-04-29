BTT
Pal Arinsal obre les inscripcions dels voluntaris
Pal Arinsal ha obert les inscripcions per a totes aquelles persones que vulguin ser voluntàries a la Copa del Món de BTT que tindrà lloc del 9 al 13 de juliol. Els voluntaris rebran un pack d’equipament exclusiu i un xec regal de 25 euros per cada dia de col·laboració, bescanviable a botigues de Pal Arinsal i establiments col·laboradors de la Massana.
L’organització va anunciar que busca un mínim de 150 voluntaris i que les inscripcions ja estan disponibles a través del web oficial: https://events.palarinsal.com/ca/world-cup-mtb-2025/voluntaris.