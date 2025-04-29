ESQUÍ DE MUNTANYA
L’equip nacional pensa a llarg termini i en el 2030
L’equip nacional d’esquí de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va escenificar ahir el balanç final de temporada, amb conclusions positives, bons resultats –Top 30 a la Copa del Món i Top 5 a la Copa d’Espanya– i ja amb la mirada fixa a llarg termini, els Jocs Olímpics d’hivern del 2030. La disciplina ja és olímpica i això ha fet que molts països, que fins ara no tenien tradició, vulguin ara pressupostar recursos i eines per competir.
“La Xina, els Estats Units i països petits d’Europa s’han especialitzat”
Així ho reconeixia el gerent de la FAM, Ludovic Albós. “La Xina, amb pressupostos milionaris, els Estats Units hi estan posant recursos, i tots els països petits d’Europa que eren poc representatius ara s’han especialitzat i hi han posat recursos”. Igualment, Albós va deixar clar que, tot i això, “som allà, som un país de muntanya i dels pocs esportistes que tenim són esportistes de qualitat”. I és que els Jocs de Milà i Cortina de l’any vinent han arribat massa d’hora per als esportistes andorrans i la mateixa Lea Anción, esquiadora de la FAM, va reconèixer que “és el meu primer any en categoria sènior i per a l’Oriol [Olm] era el segon i ens ha vingut molt aviat. Ara ens volem seguir especialitzant en els esprints i els relleus pensant ja en el 2030”. Tant Albós com el tècnic, Xavier Comas, van refermar que l’objectiu és arribar en condicions als Jocs del 2030, amb la voluntat de participar en les proves de relleus, sense descartar l’esprint. De cara a la pròxima temporada, a l’equip absolut s’hi afegirà Max Palmitjavila, que finalitza l’etapa sub 20 i s’incorporarà al grup amb l’objectiu d’intentar lluitar pel Top 30 en les proves d’esprint.
“Som un país de muntanya i els pocs esportistes que tenim són de qualitat”