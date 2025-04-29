Motor
Frank Porté, il·lusionat en la seva estrena oficial a l'automobilisme real
El pilot, que ve del món virtual, fa el salt a GT i competirà en turismes
Frank Porté ha decidit fer un pas important en la seva carrera esportiva i després d'anys en el món de les monoplaces, ha fet un canvi d'estratègia per fer el salt a GT i centrar-se, en aquesta nova temporada, en les competicions de turismes, buscant consolidar-se com a pilot professional. Segons ha explicat el mateix Porté aquest dimarts a la seu central d'Andbank, continuar en les monoplaces es feia "molt complicat", tant per qüestions econòmiques com per la massificació i les dificultats polítiques dins del sector. "És molt complicat escalar fins als nivells professionals", ha reconegut. Davant d'aquest escenari, juntament amb la seva família i els seus col·laboradors, ha pres la decisió de redirigir la seva carrera cap a categories més accessibles i amb més sortides professionals.
Porté competirà amb un Porsche GT3, un vehicle de categoria GT molt diferent dels monoplaces als quals estava acostumat. "Estem parlant d'un cotxe que pesa més del doble, amb una conducció molt basada en les inèrcies", ha explicat. Tot i aquest repte tècnic, assegura que s'hi ha adaptat "bastant ràpid" gràcies als entrenaments previs i que ara se centra a polir els darrers detalls abans de l'inici de la temporada, que començarà la setmana vinent. El pilot andorrà, de 18 anys, farà 18 curses, emmarcant dues competicions, en un calendari que anirà des del segon cap de setmana de maig a l'agost, en el debut a la Carrera Cup Benelux a Spa-Francorchamps, fins a la cursa de Supercup a Zandvoort (Països Baixos).