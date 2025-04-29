AUTOMOBILISME
Edgar Montellà torna amb dos podis al CEM Autohebdo Sport
Edgar Montellà ha iniciat la temporada amb un retorn molt prometedor al Campionat d’Espanya de muntanya, aconseguint dos podis a la Pujada a Estepona Peñas Blancas (Andalusia). El pilot andorrà, que no competia des de l’octubre del 2024, va completar un cap de setmana excel·lent imposant-se a la classe 11, finalitzant segon en categoria 3 i quart a la classificació general.
“Guanyar a la classe 11 i pujar al podi en categoria 3 era l’objectiu. També volíem lluitar pel podi en l’scratch, però hi havia molt nivell. Tot i així, hem fet quarts i estem molt, molt contents amb aquest retorn. El cotxe, un deu de deu”, va valorar Montellà després de la prova. El traçat d’Estepona, de 7.700 metres de longitud, 481 de desnivell i un pendent mitjà del 6,39%, es va disputar amb temperatures altes.