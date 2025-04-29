PIRAGÜISME
Doria vol somiar en un podi a l’Europeu
La palista començarà el primer bloc de competicions amb la cita de París, del 14 al 18 de maig
Mònica Doria té marcat entre cella i cella l’objectiu de pujar al podi al pròxim Campionat d’Europa, que se celebrarà a París del 14 al 18 de maig. “Sé que és un objectiu ambiciós, però crec que tenim el nivell per assolir-lo i farem tot el que estigui a les nostres mans per fer-ho possible”, va explicar la palista, secundada pel tècnic de la federació, Cristian Tobio. Un cop completada la pretemporada –el darrer bloc l’ha fet, precisament, a Vaires-Sur-Marne, el mateix canal dels Jocs Olímpics de París i on se celebrarà l’Europeu–, Doria afronta amb optimisme i moltes ganes un curs en què el Campionat d’Europa, la Copa del Món a la Seu d’Urgell i el Mundial són cites marcades en vermell.
“És un objectiu ambiciós, però crec que tenim el nivell per assolir-lo i farem tot el possible”
Amb referència al seu objectiu, la palista va afegir que “volem fer un pas més i continuar pujant graons en l’àmbit mundial”, i que “assolir una medalla al Campionat d’Europa absolut seria començar de la millor manera una temporada que pot ser igual o més emocionant que la passada, tot i no tenir uns Jocs Olímpics”, va insistir Doria.
Per la seva banda, Cristian Tobio va explicar que “estem contents. Hem treballat molt bé aquest primer bloc de la temporada, estem en el camí i ara toca demostrar el que hem fet”. En aquest sentit, el tècnic va destacar la consistència amb la qual Doria ha signat les darreres actuacions, aconseguint baixades sense penalitzacions que li han permès estar sempre en la lluita per la victòria en les primeres proves de l’any. “Òbviament, això és un Europeu i aquí la cosa va de detalls”, va subratllar un Tobio que va destacar el fet “d’haver fet més hores de caiac-cros durant la pretemporada”.
“Estem contents. Hem treballat bé, estem en el camí i ara toca demostrar tot el que hem fet”
Un canal molt conegut
Un dels punts importants i a tenir en compte de l’imminent Campionat d’Europa de París és el canal on es disputarà la competició. Serà al mateix traçat olímpic de Vaires-sur-Mane, ubicat als afores de París i on es van disputar els darrers Jocs Olímpics, en què Doria va assolir el primer diploma olímpic de la història per a l’esport andorrà. “És un canal que coneixem bé i sabem que té una dificultat especial”, va destacar la palista. En aquest sentit, Doria va dur a terme recentment una estada de 15 dies al canal sent l’obridora, l’encarregada de realitzar les demostracions per als piragüistes francesos en els selectius nacionals.