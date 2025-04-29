Memorial Marc Pimienta
La cursa de muntanya Rocanòlich serà puntuable per la Copa d'Andorra
Les inscripcions estan obertes amb preus que oscil·len entre els 12 i els 20 euros
La segona edició de la cursa de muntanya Rocanòlich - Memorial Marc Pimienta, que es durà a terme el 10 de maig, serà puntuable per la Copa d'Andorra. La cursa presenta tres itineraris diferents, que van des dels 4 fins als 15 quilòmetres, amb desnivells que varien dels 20 fins als 1.350 metres. Els tres recorreguts tenen la sortida i l’arribada al centre de formació professional situat a la carretera d'Os de Civís a Aixovall. Les inscripcions estan obertes i els preus varien entre els 12 i els 20 euros.
Els alumnes del centre participen en l'organització de la prova
Els alumnes del centre, cadascun dins del seu àmbit formatiu, participen en l’organització de l’esdeveniment esportiu. Els estudiants que cursen ensenyament professional en activitats físiques esportives i de lleure són els encarregats de marcar els recorreguts de la prova i organitzar els avituallaments. Les persones que s’estan formant en cures auxiliars d'infermeria seran els responsables d’oferir un massatge als participants a l’arribada.