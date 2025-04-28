Votació popular
Valiret és el nom escollit per a la mascota dels Jocs dels Petits Estats
La torxa, que no tindrà recorregut, i el pebeter és obra de l'artista Toni Cruz
A falta d'un mes per l'inici dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 i amb el compte enrere en ple funcionament, mica en mica es van coneixent els detalls de la gran cita. La mascota de l'esdeveniment, la versió actualitzada del Tamarro de 1991, s'ha batejat com a Valiret després de rebre 534 vots dels 1.238 registrats. Valiret estarà present a tots els esdeveniments i tindrà un protagonisme especial, així com la torxa, dissenyada per l'equip creatiu d'Aymara i inspirada en la silueta del Comapedrosa, el cim més alt d'Andorra.
La torxa no farà cap recorregut i arribarà directe a l'Estadi Nacional el dia de la inauguració. També s'ha presentat el pebeter, elaborat per l'escultor Toni Cruz, construït en ferro i inspirat en la tradició minera d'Andorra. Pel que fa a la part esportiva, el 5 de maig es coneixerà la short list, la llista definitiva dels esportistes andorrans que hi competiran en cada esport i durant la setmana vinent es faran oficials els calendaris de totes les disciplines.