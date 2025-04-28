PIRAGÜISME
Mònica Doria somia amb un podi al Campionat d'Europa de París
La palista afronta amb optimisme l'inici de la temporada
Mònica Doria té marcat entre cella i cella l'objectiu de pujar al podi al pròxim Campionat d'Europa que se celebrarà a París del 14 al 18 de maig. "Sé que és un objectiu ambiciós, però crec que tenim el nivell per assolir-ho i farem tot el que estigui a les nostres mans per fer-ho possible", ha explicat la palista aquest dilluns a la seu central de Creand, secundada pel tècnic de la federació, Cristian Tobio, i la directora de banca al detall de Creand, Cristina Terés. Un cop completa la pretemporada -el darrer bloc l'ha fet, precisament, al mateix canal dels Jocs Olímpics de París i on se celebrarà l'Europeu- Doria afronta amb optimisme i moltes ganes, un curs on el Campionat d'Europa, la Copa del Món a La Seu d'Urgell i el Mundial són cites marcades en vermell.