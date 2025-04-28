FUTBOL

L’Inter Escaldes fa un pas més per recuperar el títol de lliga

El líder no falla i manté els quatre punts de marge respecte al segon classificat després de superar el Pas de la Casa

Els jugadors de l’Inter Escaldes celebren un dels gols.

Els jugadors de l’Inter Escaldes celebren un dels gols.FAF

L’Inter Escaldes va fer un pas més per tornar a guanyar la Lliga Multisegur Assegurances després de dues temporades sense fer-ho, i podria proclamar-se ja matemàticament campió la propera jornada. El líder no va fallar ahir i va imposar-se al Pas de la Casa per 3-0 amb els gols de Guillaume López i Rafinha, a la primera meitat, i de nou de López, a la represa, amb una diana que va situar-lo com a màxim golejador. Amb el triomf, l’Inter manté així els quatre punts de marge respecte a l’Atlètic Escaldes, quan només en queden nou en joc. Els de Dani Luque, que volen mantenir encara viva la lluita pel títol, van imposar-se a l’UE Santa Coloma per 2-0 amb dues dianes de Barrenetxea. Així doncs, l’Inter podria ser campió ja aquest mateix diumenge sempre que guanyi l’FC Ordino al primer partit dominical a les 11.00 hores, i l’Atlètic Escaldes perdi també a la Borda Mateu tot seguit contra l’FC Santa Coloma (13.30 hores).

L'FC Santa Coloma ocupa el tercer lloc, que pot donar accés a Europa

Precisament el conjunt colomenc ocupa ara la tercera posició, que podria donar accés també a disputar la prèvia de la Conference League aquest estiu (la final de la competició del KO la juguen Inter i Atlètic Escaldes), ja que va derrotar l’FS la Massana per 4-1 amb els gols de Novoa, Cisteró, Grant i David Rodríguez per contrarestar la diana de Juanjo. Encara també amb opcions d’anar a Europa hi ha el Ranger’s, que ara és quart a un punt del tercer lloc gràcies al triomf per 0-2 davant de l’Ordino. Margiotta va avançar el Ranger’s de penal, i Prieto va sentenciar el partit ja a la segona meitat.

Per últim, el Penya Encarnada va enfonsar encara més l’Esperança, últim a la classificació, després de vèncer per 4-1. Nava i Sincuir van avançar el Penya abans que Corominas retallés diferències del punt de penal. Al tram final, però, dues dianes d’Ardon van certificar la golejada.

