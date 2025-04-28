FUTBOL
L’Inter Escaldes fa un pas més per recuperar el títol de lliga
El líder no falla i manté els quatre punts de marge respecte al segon classificat després de superar el Pas de la Casa
L’Inter Escaldes va fer un pas més per tornar a guanyar la Lliga Multisegur Assegurances després de dues temporades sense fer-ho, i podria proclamar-se ja matemàticament campió la propera jornada. El líder no va fallar ahir i va imposar-se al Pas de la Casa per 3-0 amb els gols de Guillaume López i Rafinha, a la primera meitat, i de nou de López, a la represa, amb una diana que va situar-lo com a màxim golejador. Amb el triomf, l’Inter manté així els quatre punts de marge respecte a l’Atlètic Escaldes, quan només en queden nou en joc. Els de Dani Luque, que volen mantenir encara viva la lluita pel títol, van imposar-se a l’UE Santa Coloma per 2-0 amb dues dianes de Barrenetxea. Així doncs, l’Inter podria ser campió ja aquest mateix diumenge sempre que guanyi l’FC Ordino al primer partit dominical a les 11.00 hores, i l’Atlètic Escaldes perdi també a la Borda Mateu tot seguit contra l’FC Santa Coloma (13.30 hores).
L'FC Santa Coloma ocupa el tercer lloc, que pot donar accés a Europa
Precisament el conjunt colomenc ocupa ara la tercera posició, que podria donar accés també a disputar la prèvia de la Conference League aquest estiu (la final de la competició del KO la juguen Inter i Atlètic Escaldes), ja que va derrotar l’FS la Massana per 4-1 amb els gols de Novoa, Cisteró, Grant i David Rodríguez per contrarestar la diana de Juanjo. Encara també amb opcions d’anar a Europa hi ha el Ranger’s, que ara és quart a un punt del tercer lloc gràcies al triomf per 0-2 davant de l’Ordino. Margiotta va avançar el Ranger’s de penal, i Prieto va sentenciar el partit ja a la segona meitat.
Per últim, el Penya Encarnada va enfonsar encara més l’Esperança, últim a la classificació, després de vèncer per 4-1. Nava i Sincuir van avançar el Penya abans que Corominas retallés diferències del punt de penal. Al tram final, però, dues dianes d’Ardon van certificar la golejada.