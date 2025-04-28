FUTBOL
L’FC Andorra tanca la jornada dos punts per sobre del sisè
El triomf a Pamplona dona força a l’equip per a la final contra el Nàstic de Tarragona
L’FC Andorra va tancar la 34a jornada de Primera RFEF en cinquè lloc amb dos punts de marge respecte al Bilbao Athletic, primer equip que quedaria fora de play-off. El vital triomf del conjunt tricolor a Tajonar davant del filial de l’Osasuna no va venir acompanyat per la resta de resultats, ja que més enllà de la derrota del líder, la Cultural Lleonesa, la resta d’equips de la part alta van vèncer, i van impedir així que els de Beto Company guanyessin cap posició.
“És una final a casa [...] i tenim la missió de guanyar amb la nostra gent”
Però més enllà d’això, la victòria de dissabte demostra que els tricolors arriben endollats a aquest tram final i el triomf dona benzina a l’equip per a la final que tindrà diumenge (15.30 hores, Estadi Nacional) amb el Nàstic de Tarragona, en un duel en què hi haurà també l’average en joc després de l’1-1 de la primera volta a terres catalanes.
Sobre aquest matx, Lautaro de León va assegurar que “és una final a casa nostra, allà vam treure un bon resultat empatant amb un equip que és molt fort”, i va afegir que “ara juguem a casa, on som molt forts i tenim la missió de guanyar amb la nostra gent, i tant de bo es doni”. Per la seva banda, el tècnic tricolor, Beto Company, va destacar que “al Nacional ens sentim forts i tot i que ve un rival potentíssim, veurem un partit superxulo i superbonic”, i va afegir que “serà un partit de play-off de veritat, i afrontar-lo amb dues victòries seguides, sis gols a favor i un en contra en dos partits, per a nosaltres és or”.
Per últim, sobre l’estat de forma dels golejadors de l’equip (Nieto i Lautaro), Beto va declarar que “crec que estem trobant la fórmula que volíem amb ells dos, i això ens fa contents i ens fa pujar el nivell de l’equip”, mentre que un dels afectats, Lautaro, va destacar que “és important arribar a aquesta recta final de temporada marcant”.