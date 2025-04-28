NATACIÓ
Kevin Teixeira acaba 17è al Campionat d’Espanya d’aigües obertes
Kevin Teixeira va signar una meritòria 17a posició a la prova dels cinc quilòmetres en aigües obertes, en el marc d’un Campionat d’Espanya especial, celebrat conjuntament amb la Copa del Món a Eivissa. L’andorrà va marcar un temps de 55’15”9 i es va quedar a +2’41”7 del vencedor, el francès Logan Fontaine. La prova va tenir un nivell excepcional i, a diferència d’altres edicions, hi van participar alguns dels millors especialistes mundials d’aigües obertes, com el mateix Fontaine, Sacha Velly o Kristof Rasovszky, actual campió olímpic, i habituals en totes les etapes de la Copa del Món.
La presència dels millors del món va elevar el nivell
La coincidència del calendari va permetre que aquests grans noms aprofitessin la competició per preparar les pròximes cites internacionals, la qual cosa va elevar molt l’exigència del campionat estatal. El podi final, dominat per Logan Fontaine, el va completar l’hongarès Dávid Betlehem i el també francès Sacha Velly.