BÀSQUET
Exhibició per aplanar el camí
El MoraBanc esmicola l’Hiopos Lleida, guanya l’average i signa la permanència a l’ACB de manera virtual
El MoraBanc ja hi posa la mà. Amb un Harding de pel·lícula a la primera part i una segona de descans llastat pels problemes d’esquena, l’equip de Joan Plaza va atropellar l’Hiopos Lleida (96-79) i, amb 11 victòries i quatre per sobre del descens, ja té la permanència a la Lliga Endesa a tocar. El combo tricolor amb 25 punts, quatre triples, quatre assistències i 26 de valoració es va encarregar d’enfilar el partit fins a posar-lo dalt d’una safata i, a més, seus van ser els fonaments perquè el MoraBanc també s’anotés el basket-average particular davant els lleidatans (96-79).
La sortida del partit ja va ser a mil revolucions i de molt alta temperatura, a la pista i a la graderia, amb una important presència de seguidors del conjunt lleidatà. La transcendència del partit era palesa amb tres pèrdues del MoraBanc en quatre minuts que van aportar cert aire el grup d’Encuentra amb un bon Oriola (9-10), però els tricolors van protagonitzar la primera estirada amb un parcial de 13 a 0 a les espatlles d’un estratosfèric Harding –12 punts i dues assistències ja al quart inicial– i tancant amb solvència el rebot (22-10). El bon pols al final de la primera aturada (26-17) va tenir continuïtat amb el dictat de Doumbouya i el +13 (37-24) va obligar el tècnic del Lleida a refredar el context per evitar mals majors i tallar el ritme d’un MoraBanc que semblava haver entrat en combustió. No li va servir de res. Harding va tornar a posar-se la capa de superheroi i amb dos triples consecutius –11 punts al segon quart– va posar de cap per avall la bombonera i la màxima diferència per al conjunt de Joan Plaza (46-26). El 52 a 33 amb què es va destapar la tornada de vestidors no va donar tampoc treva al Lleida i Doumbouya, amb sis punts i tres rebots, i una antiesportiva xiulada a Paulí van deixar sense efecte l’inici de Bateman i Bozic i, a més, van apujar el MoraBanc fins als +23 (64-41). Però el grup de Plaza estava decidit a no donar cap engruna, i mentre Encuentra es desesperava i el conjunt lleidatà s’encongia apilant pèrdues, Kuric olorava la sang, treia a passejar el fusell i els tricolors pastaven amb paciència i eficàcia l’avantatge (77-53). Amb bona part de la feina feta i immersos en el showtime, el MoraBanc es va agradar i va ampliar la ferida amb Kuric, que va arribar als +30 (85-55). El tram final es va fer etern per al Lleida, i l’equip tricolor, sense necessitat de cargolar encara més, va saber abrigar la gran diferència, tot i el maquillatge dels catalans, per acaronar, ja amb 11 triomfs i de manera virtual, la permanència.