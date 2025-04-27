FUTBOL
Victòria vital
Un gol de penal de Lauti dona un triomf indispensable a l’FC Andorra davant de l’Osasuna Promesas
L’FC Andorra està ben viu en la lluita per acabar en posicions de play-off d’ascens a Segona Divisió després d’imposar-se per la mínima (0-1) davant de l’Osasuna Promesas en un duel que no es va decidir fins al tram final de partit, quan Lautaro de León va anotar un penal que ell mateix havia provocat, i va sumar així tres punts d’or. Va tocar patir fins al final, i això que els tricolors van jugar amb un més des del minut 37, però la superioritat en el joc no es va traduir en gols fins als darrers instants, just quan semblava que l’equip de Beto Company tornava a cometre pecats passats. Amb el triomf, l’FC Andorra seguirà una setmana més dintre del top 5, i demostra que arriba endollat en aquest tram final quan tot es decideix, i just abans de viure una finalíssima davant del Nàstic a l’Estadi Nacional a la recerca d’aspirar a alguna cosa més que acabar en cinquè lloc.
Els tricolors rebran diumenge el Nàstic al Nacional en una nova final
Conscient de la importància del partit, l’equip va sortir diferent de com ho havia fet en els últims partits a domicili, on havia encaixat als primers minuts, intens i endollat, però això no va evitar algun ensurt, com un gol de l’Osasuna Promesas als set minuts que va ser anul·lat per fora de joc. Però, més enllà d’aquest incident, el duel va ser totalment tricolor, amb els de Beto Company generant, i els navarresos esperant per sortir a la contra i provar de fer mal. Álvaro Peña, amb una gardela de fora de l’àrea va tenir la més clara en un tir que es va estavellar al travesser, i també van provar-ho Álvaro Martín o Lauti, tot i que sense encert. El partit va canviar al minut 37, quan una planxa de Mauro sobre Álvaro Martín va acabar amb vermella per al jugador local, cosa que va permetre que el duel fes encara més baixada per als tricolors, tot i no poder avançar-se encara abans del descans.
A la represa, Beto Company va anar decididament a buscar el partit passant a tancar amb només tres al darrere, i va estar a punt d’aprofitar-ho ben ràpid quan als tres minuts Álvaro Peña va rematar amb el cap una gran centrada de Juanda que va sortir fregant el pal. Els tricolors collaven buscant el gol, però la diana no arribava fins que Lautaro, al minut 86, va provocar un penal que ell mateix va transformar amb un xut ajustat al pal per acabar sumant els tres punts. I la victòria, tot i algun ensurt final, ja no es va escapar, i l’FC Andorra va tornar a guanyar fora de casa més de dos mesos després, i va sumar així el quart triomf lluny del Nacional.