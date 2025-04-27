ATLETISME
Nahuel Carabaña acaba 15è a la Diamond League
Nahuel Carabaña ha protagonitzat una fita històrica per a l’atletisme andorrà en convertir-se en el primer atleta del país que competeix en la Diamond League, el circuit més prestigiós de l’atletisme mundial. Carabaña va prendre part en els 3.000 metres obstacles del míting de Xiamen (Xina), on va finalitzar en la 15a posició de 17 participants i amb un temps de 8’30”59, en una cursa d’altíssim nivell que va reunir quatre dels cinc millors del món i catorze atletes d’entre els 50 millors del planeta.
La victòria va ser per a Samuel Firewu (Etiòpia), amb un registre de 8’05”61, seguit del campió olímpic a Tòquio i París Soufiane El Bakkali (Marroc), amb 8’06”66, i de Simon Koech (Kenya), que va ser tercer amb 8’07”12. Tot i l’experiència positiva i el simbolisme de l’estrena, Carabaña va quedar lluny de la seva millor marca personal, cosa que evidencia la duresa d’una prova disputada a un ritme trepidant. Malgrat això, la seva presència a Xiamen suposa un salt qualitatiu sense precedents per a l’atletisme andorrà i consolida la progressió del fondista en l’escena internacional.