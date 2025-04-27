HOQUEI PATINS
L’Andorra HC es queda a mig camí i cau al Comunal
L’Andorra HC va caure per 3 a 4 al pavelló Comunal davant el CP Sant Celoni, en un partit en què es va quedar a mig camí d’una gran remuntada en anotar tres gols per maquillar un 0 a 4 advers. El duel va començar força igualat, però els visitants van saber colpejar primer i arribar al descans amb un marcador favorable de 0 a 3. Només començar la segona meitat, el Sant Celoni va ampliar encara més l’avantatge amb el quart gol i, tot i així, l’Andorra HC no va abaixar els braços i va reaccionar amb dos gols de Pau Palacín i un altre de Pere Montanya.
Malgrat l’empenta final, el temps no va ser suficient per culminar la remuntada per a l’equip de Cesc Fernández, que buscarà refer-se la propera jornada a la pista del GEiEG de Girona. El partit serà clau per mantenir vives les aspiracions d’accedir a la fase d’ascens.