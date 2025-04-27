BÀSQUET
Guanyar per fer un pas vital
El MoraBanc vol segellar el triomf davant el Lleida i deixar aplanada la permanència
Després d’una setmana de cicatrius i orgull, el MoraBanc afronta un partit clau per a la permanència, aquesta tarda (17.00 hores) al pavelló Toni Martí davant un rival directe, l’Hiopos Lleida. El mantra setmanal al vestidor ha estat el d’oblidar i competir, i tot el focus ha estat posat sobre un rival directe en la lluita per la salvació, el de Gerard Encuentra, que arriba amb les mateixes victòries i necessitats que el conjunt tricolor. L’entrenador del MoraBanc, Joan Plaza, va explicar que “aquest és un dels partits en què realment ens juguem la vida. És molt maco competir contra Madrid, València o Baskonia, però la nostra lliga és contra rivals directes com el Lleida i crec que ells [els jugadors] en són conscients i jo no inflaré més el globus en aquest sentit”. El tècnic tricolor va reclamar intensitat, maduresa i responsabilitat: “Vull que juguem al 100% de la nostra capacitat ofensiva i defensiva, de concentració”. I va advertir que no valdrà jugar a mig gas: “Hem de ser molt conscients que juguem a casa. Des del primer dia hem dit que hem de ser molt forts aquí”. En aquest sentit, Plaza va manifestar un desig i és que “voldria que un dia vinguéssim tots de blau. Que es noti la pressió, que la bombonera sigui una olla de pressió”.
La derrota a Lleida
El tècnic tricolor, a més, va recordar el partit de la primera volta i quan el MoraBanc va caure al Barris Nord sense cap base: “Ells van jugar amb molta intensitat, molt de físic. Si no som capaços d’igualar aquest nivell, patirem”. Va exposar, alhora, que va deixar clar que “no m’agradaria perdre dues vegades contra el mateix equip en una mateixa temporada”. Tot i això, Plaza aposta per la maduresa adquirida: “Hem madurat com a equip. Veiem creixements com el de Felipe [Dos Anjos], el Chumi [Ortega] o Stan Okoye, i això ens dona esperança”.
Finalment, també hi va dir la seva Ben Lammers. El pivot tricolor va comentar que el d’aquesta tarda contra el Lleida “serà un partit molt dur a nivell físic” i que “esperem que la nostra gent vingui i ens empenyi com sempre fa”.