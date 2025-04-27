BÀSQUET
Exhibició del MoraBanc per segellar mitja permanència (96-79)
Els tricolors escombren a l'Hiopos Lleida per sumar l'11è triomf de la temporada
El MoraBanc Andorra ha fet un pas gairebé definitiu per seguir una temporada més a la Lliga ACB després d’escombrar a l’Hiopos Lleida per 96-79 en una tarda de glòria al Pavelló Toni Martí en un duel marcat per l'enèsima exhibició de Harding i on els de Joan Plaza han arribat a guanyar per 31. Si bé la continuïtat a l’elit del bàsquet no és encara matemàtica, els quatre triomfs de marge sobre el descens que marca el Granada a falta de cinc partits per acabar el campionat fa que només un desastre monumental impedís que els tricolors compleixin l’objectiu de la temporada.
Amb un gran ambient al Pavelló Toni Martí i la gent endollada com poques vegades, els tricolors han arrencat millor i manant al marcador fins que cinc punts seguits de l’ex-jugador del MoraBanc, Pierre Oriola, han posat per primera vegada als lleidatans per davant al marcador (9-10) fent esclatar als 150 aficionats vinguts des de la capital del Segre. Però això, en comptes d’enfonsar-lo, ha semblat despertar als tricolors, que ha tingut uns minuts espectaculars amb un 13-0 de parcial liderat amb Harding amb nou punts seguits (22-10). Els visitants han semblat reaccionar rebaixant la màxima diferència per sota dels deu punts, però els de Joan Plaza han tancat el primer quart per davant amb una cistella final de Ferran Bassas (26-17). El MoraBanc, tot i faltar-li finor en algunes accions amb cistelles sortint-se de dins, ha seguit millor sobre el parquet situant en 13 punts (37-24) la màxima diferència, obligant a Gerard Encuentra a aturar el partit. Però lluny d’ajudar al seu equip, el que ha semblat era que el MoraBanc entrava en catarsi fins a situar-se 21 amunt (50-29) amb un Harding embogit que s’asseia a la banqueta sota crits d’MVP després de marxar al descans amb 23 punts en el 52-33 favorable als locals.
A la represa ha estat Doumbouya qui ha agafat protagonisme ofensiu davant d’un Hiopos Lleida que ha semblat sortit un pèl millor. Però res més lluny de la realitat, perquè els tricolors han continuat amb el festival ofensiu i han arribat a situar-se 23 amunt (64-41), primer, i 26 amunt (74-48) després, en un festival com poques vegades s’han vist aquesta temporada, en un període que ha finalitzat amb el 77-53 després d’un triple sobre la botzina de Bassas. Motivats i ambiciosos com gairebé mai, i possiblement tocats encara en l’orgull pel que va passar fa una setmana a Madrid, el MoraBanc no s’ha deixat anar ni molt menys tot i tenir el partit sobradament guanyat, han mantingut la intensitat durant tot el partit fins a manar per 31 (88-57) després d’un espectacular triple de Kuric en un duel que ha tingut poca història final més enllà d’un tímid maquillatge visitant al marcador fins al 96-79 final.
Els tricolors visitaran diumenge vinent el Martín Carpena per enfrontar-se a l’Unicaja (12.30 hores).
FITXA TÈCNICA:
MORABANC ANDORRA 96: Evans (10), Harding (25), Okoye (4), Doumbouya (15), Dos Anjos (7) –cinc inicial– Chougkaz (6), Lammers (3), Bassas (8), Chumi O. (4), Kuric (12), Llovet (2), Luz (0).
HIOPOS LLEIDA 79: Villar (10), Bropleh (0), Paulí (15), Bozic (15), Oriola (7) –cinc inicial– Hasbrouck (3), Muric (0), Wiggins (0), Walden (6), Batemon (16), Madsen (0), Mikel Sanz (5).
PARCIALS: 26-17 (10’); 52-33 (20’); 77-53 (30’), 96-79 (40’).
ÀRBITRES: Fernando Calatrava, Alberto Baena i Fabio Fernández.
ELIMINATS: Sense.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.494 espectadors.