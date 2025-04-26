Futbol
Triomf agònic de l’FC Andorra (0-1)
Un gol de penal de Lauti al 86 ha tombat a l’Osasuna Promesas
L’FC Andorra ha sumat tres punts d’or després de superar a l’Osasuna Promesas per 0-1 amb un gol de penal de Lautaro de León al minut 86. Tot i el domini tricolor durant tot el partit (ha jugat amb un més des del minut 37), ha hagut d’esperar fins a les acaballes del matx per endur-se la victòria.
Els tricolors han sortit dominant amb la pilota, provant d’acostar-se a la porteria d’Stamatakis, i forçant algun córner, però els primers ensurts de veritat han estat dels locals, primer amb una internada per la dreta que ha tret Alende, i després amb un gol a la sortida d’un córner que ha acabat anul·lant l’àrbitra assistent per fora de joc. Això ha semblat esperonar a l’equip, que ha fet una passa endavant incrementant encara més el seu domini i ha tingut el primer al minut 16, quan Álvaro Peña, que havia de ser suplent i ha acabat sortint de titular per unes molèsties físiques d’Almpanis, ha enviat una pilota que s’ha estavellat al travesser en el que podria haver estat el 0-1. El domini era totalment visitant, però el filial de l’Osasuna intentava fer mal al contracop, com en una sortida molt ràpida que ha atrapat bé Nico Ratti, tot i que era l’FC Andorra qui més rondava la porteria, com en un tir llunyà d’Álvaro Martín, o una rematada de Lauti després d’una bona jugada col·lectiva de l’equip. El partit començava a fer baixada pels tricolors, i encara ho ha fet més al minut 37, quan una planxa de Mauro sobre Álvaro Martín ha deixat als navarresos amb un jugador menys amb més d’una part per endavant, i ben a prop d’aprofitar-ho han estat dels del Principat, però el xut de Manu Nieto ha sortit fregant al pal just abans del descans.
A la represa, Beto Company ha cremat naus traient a Juanda i tancant només amb tres al darrere, i ha estat ben a punt de servir-li als tres minuts, quan Álvaro Peña ha enviat un cop de cap fregant el pal, o amb un xut de Villahermosa des de la frontal que ha atrapat Stamatakis. El partit s’ha convertit en un atac i gol amb els tricolors bolcats, però l’Osasuna també avisava de tant en tant, com en una falta directa molt llunyana que s’ha acabat enverinant, i ha colpejat al lateral de la xarxa de la porteria defensada per Ratti. El temps anava passant i cada cop semblava més complicat poder superar a un Osasuna cada cop més tancat, i és que ha semblat faltar un pèl d’espurna o clarividència final, com en un nou xut llunyà de Molina que ha sortit fregant el pal, igual que ha sortit per ben poc un xut de Lauti que s’ha acabat enverinant i que ha estat a punt de convertir-se en el 0-1. La pluja d’ocasions tricolors era ja insuportable, però no hi havia manera de que la pilota acabés entrant. Fins que Lautaro, al minut 85 ha tret petroli dins de l’àrea provocant un penal on hi ha posat molt més pa que formatge, però sense desaprofitar l’acció des dels 11 metres per fer un gol d’or pels tricolors. Els de Beto Company s’han defensat amb sang suor i llàgrimes, i no han deixat escapar ja un triomf vital.
Els tricolors queden tercers a la classificació a l’espera de la resta de la jornada, i diumenge vinent tindran una autèntica final contra un rival directe com el Nàstic de Tarragona (15.30 h, Estadi Nacional).
FITXA TÈCNICA:
OSASUNA PROMESAS 0: Stamatakis; Arguibide, Sierra, Garriz, Herrero; Osambela, Echegoyen, Huarte, Arroyo; Lumbreras, Jon García.
FC ANDORRA 1: Ratti; Clemente, Bomba, Alende, Iván R.; Álvaro Peña, Molina, Villahermosa, Álvaro M.; Nieto, Lautaro.
CANVIS: Mutilva per Arroyo (60’); Sixtus per Lumbreras (60’); Santos per Jon García (83’); Pedroarena per Osambela (87’) i Noel per Herrero (87’) –Osasuna Promesas–; Juanda per Iván R. (46’); Luismi per Villahermosa (60’); Martí Vilà per Clemente (69’); Morgado per Molina (87’) –FC Andorra–.
GOLS: 0-1, Lautaro (86’).
ÀRBITRE: Maria Eugenia Gil Soriano (Col·legi gallec).
TARGETES: Grogues a Arguibide i Herrero –Osasuna Promesas–; Álvaro Peña –FC Andorra–. Vermella a Mauro –Osasuna Promesas–.
ESTADI: Tajonar, uns 750 espectadors.