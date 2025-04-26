BÀSQUET

El MoraBanc oblida Madrid i tindrà Harding per al partit amb el Lleida

Plaza confirma que el ‘combo’ nord-americà “es recupera progressivament” i podria jugar demà

Joan Plaza va fer una crida a l’afició tricolor.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Després de l’ajustada i polèmica derrota al Movistar Arena contra el Reial Madrid, el MoraBanc porta dies focalitzat en el partit de demà al pavelló Toni Martí contra l’Hiopos Lleida, clau per cordar definitivament la permanència. Un partit en què es viurà el 10è sold out de la temporada i en el qual el conjunt tricolor no pot negociar el triomf davant un rival directe.

“Jo no he parlat en cap moment amb l’equip del triple de Kuric a Madrid”Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

L’entrenador del MoraBanc, Joan Plaza, va assegurar que el vestidor té absolutament oblidat el triple de Kuric i que, poc després de produir-se, ja no hi van tornar a pensar. “Jo no he parlat en cap moment amb l’equip de la jugada final”. Per al tècnic tricolor no val la pena continuar parlant d’una acció dubtosa, i destaca que l’enfocament ha estat absolutament posat en el Lleida, un conjunt que ha qualificat de “molt bon equip, amb talent, verticalitat i capacitat de castigar si no se’l respecta”. La bona notícia serà, si res no es torça, el retorn de Jerrick Harding després de la seva absència a Madrid per lesió. Plaza va confirmar que Harding “s’està recuperant de manera progressiva” i que tot l’equip “ha entrenat amb consciència del moment clau en què es troben”. Malgrat algunes molèsties físiques d’alguns jugadors “aquí no plorem, aquí treballem”, apuntava el tècnic.

EL SÈNIOR B, AMB OPCIONS VIVES D'ASCENS A COPA CATALUNYA

Amb una impressionant ratxa d’11 victòries consecutives —trencada en l’últim partit—, el sènior B del MoraBanc, entrenat per Cristian Vegas i Marino Aranda, continua sent un ferm candidat a l’ascens en aquesta recta final de la Primera Catalana. Ara mateix ocupa la cinquena posició amb un balanç de 17-7, empatat amb el tercer i quart classificat, i amb només dues jornades per disputar-se, la classificació està molt ajustada. El líder, el Sant Nicolau, ho té tot de cara per pujar directament, però ja té equip a Copa Catalunya, de manera que el segon lloc podria ser clau per pujar. Les opcions impliquen guanyar els dos partits que queden –Bellpuig a casa i el Santpedor a fora– i esperar que rivals directes punxin.
