BÀSQUET
El MoraBanc oblida Madrid i tindrà Harding per al partit amb el Lleida
Plaza confirma que el ‘combo’ nord-americà “es recupera progressivament” i podria jugar demà
Després de l’ajustada i polèmica derrota al Movistar Arena contra el Reial Madrid, el MoraBanc porta dies focalitzat en el partit de demà al pavelló Toni Martí contra l’Hiopos Lleida, clau per cordar definitivament la permanència. Un partit en què es viurà el 10è sold out de la temporada i en el qual el conjunt tricolor no pot negociar el triomf davant un rival directe.
“Jo no he parlat en cap moment amb l’equip del triple de Kuric a Madrid”
L’entrenador del MoraBanc, Joan Plaza, va assegurar que el vestidor té absolutament oblidat el triple de Kuric i que, poc després de produir-se, ja no hi van tornar a pensar. “Jo no he parlat en cap moment amb l’equip de la jugada final”. Per al tècnic tricolor no val la pena continuar parlant d’una acció dubtosa, i destaca que l’enfocament ha estat absolutament posat en el Lleida, un conjunt que ha qualificat de “molt bon equip, amb talent, verticalitat i capacitat de castigar si no se’l respecta”. La bona notícia serà, si res no es torça, el retorn de Jerrick Harding després de la seva absència a Madrid per lesió. Plaza va confirmar que Harding “s’està recuperant de manera progressiva” i que tot l’equip “ha entrenat amb consciència del moment clau en què es troben”. Malgrat algunes molèsties físiques d’alguns jugadors “aquí no plorem, aquí treballem”, apuntava el tècnic.