FUTBOL
Guanyar per creure-hi
L’FC Andorra visita l’Osasuna Promesas en cerca de tres punts per seguir en llocs de play-off
Ja no hi ha excuses. L’FC Andorra visita l’Osasuna Promesas (18.00 hores, Tajonar) amb l’obligació de deixar enrere la mala dinàmica lluny de l’Estadi Nacional i tornar a guanyar fora de casa, on no ho fa des del 15 de febrer, i on només ha sumat tres triomfs en el que va de campanya. Perquè el més calent ja és a l’aigüera, i tot el que no sigui sumar de tres en tres pot complicar l’objectiu de disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió, i més veient com d’igualada està la categoria, i que els tricolors rebran la setmana vinent el Nàstic en una autèntica final. Tot i el record positiu del 7-1 del partit d’anada, el bon moment de l’equip després del 5-1 de la setmana passada davant de la Gimnástica Segoviana, i que el rival es troba a la part baixa de la classificació lluitant per evitar el descens, l’Andorra no se’n refia, i en aquest sentit, el tècnic Beto Company va manifestar que “em sembla un partit que per tots els condicionants és perillosíssim, molt complicat com tots fora de casa”, i va afegir que “juguem contra un filial que possiblement és el menys filial de la categoria, i segur que ells es volen treure l’espina de la primera volta”. A més, l’entrenador, conscient de la situació i del tram final de temporada va dir sense embuts que “el partit contra l’Osasuna és fonamental. És el més important de la temporada”, a més d’agregar que “és fonamental i molt important, perquè després tenim un rival de play-off com és el Nàstic, que juga a casa aquesta setmana i és favorit en el seu duel. Llavors hem de treure tres punts al camp de l’Osasuna B, és fonamental”.
“El partit contra l’Osasuna és fonamental. És el més important de la temporada”
L’entrenador de l’FC Andorra va fer també èmfasi en els mals inicis que està tenint l’equip fora de casa, i en aquest aspecte va declarar que “són molts partits fora de casa encaixant abans del primer quart d’hora, i aquesta entrada al camp a nivell tàctic i emocional ens trastoca una mica”, a més de cloure que “hem de millorar urgentment i modificar una mica el pla de partit o aconseguir aquest estat emocional òptim per sortir i disputar aquests minuts”.
“Em sembla un partit que per tots els condicionats és perillosíssim”
A nivell de plantilla, Josep Cerdà no va viatjar amb l’expedició (diumenge passat ja no va poder jugar davant de la Gimnástica Segoviana per algunes molèsties) i s’afegeix a les baixes per lesió d’Erik Morán i Alberto Solís. En canvi, Manel Royo va tornar a entrar en una llista de convocats un cop superats els seus problemes físics.
Jugadors en perill
Fins a quatre jugadors es podríen perdre la final de diumenge vinent davant del Nàstic de Tarragona si veuen avui una targeta groga. Més enllà d’Erik Morán, que està lesionat, també en tenen quatre a hores d’ara Manu Nieto, Luismi Redondo, Pablo Trigueros i Juanda Fuentes. Sense perill de no jugar el duel contra els tarragonins, però amb tres targetes al cicle estan Josep Cerdà, Álvaro Peña (en el seu cas en porta vuit en total), César Morgado i Martí Vilà, mentre que Iván Rodríguez, Álvaro Martín, Oier i Bomba en tenen dues.