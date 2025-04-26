VÒLEI
El CV Encamp enceta demà la fase catalana d’ascens
L’UndercoverLab CV Encamp disputa per tercer any la fase catalana d’ascens a Primera Divisió, amb l’objectiu d’accedir al play-off espanyol. El rival serà el quart classificat del grup, el CN Sabadell B, que té jugadors que han participat aquesta temporada amb el primer equip en Superlliga 2. En cas de victòria, els encampadans jugaran la final a les 17.00 hores, contra l’amfitrió, l’Olot, o el Llars Mundet, que són els conjunts que disputen l’altra semifinal.