NATACIÓ
Alexandra Mejía signa la 35a plaça a la Copa del Món d’Eivissa
Alexandra Mejía va acabar en la 35a posició a la prova de 10 quilòmetres en aigües obertes en el marc de la Copa del Món que es disputa a Eivissa. L’andorrana va fer un temps global de 2h05’49”, un registre que la va deixar a poc més de set minuts de la guanyadora, l’espanyola Ángela Martínez. La d’Eivissa és la segona etapa de les Copes del Món, on Mejía està buscant el seu bitllet per als mundials de Singapur d’aquest estiu.