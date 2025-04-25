BÀSQUET
‘Nevera’ per a un àrbitre del triple final de Kuric
Luis Miguel Castillo no xiularà cap duel aquest cap de setmana
La polèmica acció final del Madrid-MoraBanc de diumenge passat amb el triple de Kuric ha semblat tenir conseqüències, i és que un dels tres integrants de la tripleta arbitral, Luis Miguel Castillo, no xiularà cap dels nou partits d’aquesta jornada a l’ACB, al contrari que els seus companys diumenge, Óscar Perea i Igor Esteve.
Óscar Perea i Igor Esteve sí que tindran partits aquesta jornada
Durant la revisió de l’Instant Replay en què es va acabar decidint que la cistella de Kuric era de dos punts i no de tres, perquè, suposadament, trepitjava la línia, Castillo era el que va dir que es veia clarament com el jugador del MoraBanc Andorra tenia el peu sobre la línia de 6,75 metres. El murcià ja havia estat involucrat també en un partit polèmic fa unes setmanes entre Covirán Granada i Hiopos Lleida, en què els lleidatans van vèncer a la pròrroga després de llançar 51 tirs lliures i provocar les crítiques del conjunt andalús.
D’altra banda, Óscar Perea serà l’àrbitre principal al Breogán-Joventut, i l’andorrà Igor Esteve formarà part de la tripleta arbitral al Bilbao Basket-UCAM.