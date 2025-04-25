FUTBOL
L’FC Andorra vol fer un pas endavant a domicili
Els tricolors s’enfrontaran demà a Tajonar a l’Osasuna Promesas
L’FC Andorra viatja avui cap a Pamplona per enfrontar-se demà a l’Osasuna Promesas en la primera de les cinc finals que li resten a l’equip tricolor. Una de les assignatures pendents dels de Beto Company en aquesta temporada són els partits fora de casa, on l’equip només ha sumat tres victòries, i és per això que el tècnic català va assenyalar que “no tenim uns números bons fora de casa, des de Barakaldo no guanyem i abans des de la primera volta molt a l’inici, així que per a nosaltres és un repte important sumar tres punts fora de casa”, i va afegir que “crec que el partit de l’altre dia, amb una diferència de gols notable, ens dona una bona mentalitat i un bon estat per veure que som capaços de fer gols”.
L’entrenador català va referir-se també a l’estat de forma dels davanters després del duel contra la Gimnàstica Segoviana, i va assenyalar que “l’altre dia van fer un bon partit quant a inspiració i van tenir les possibilitats”, a més d’afegir que “estem molt contents que siguin els protagonistes dels gols, ens agrada que marqui l’FC Andorra, però si marquen els davanters és molt millor, perquè al final ells acaben vivint d’això, tenen unes xifres golejadores altes i ens n’hem de beneficiar”.