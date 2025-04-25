RUGBI
Formalitzat el relleu al VPC
Felip Gallardo ja és oficialment el nou president de l’entitat un cop aprovada en assemblea l’única candidatura
L’assemblea de socis del VPC Andorra va escenificar ahir el relleu a la presidencia del club, en quedar aprovada de manera oficial l’única candidatura presentada per agafar el testimoni de Gerard Giménez. Així, Felip Gallardo i el seu equip van viure l’estrena com a màxims responsables del club, una tasca que desenvoluparan durant els pròxims quatre anys, “amb ambició, il·lusió, ganes de fer coses i, perquè no admetre-ho, una miqueta cagats”.
Giménez ha viscut uns anys intensos de gestió, una etapa marcada per obstacles, però també per grans avenços, i va voler posar punt final a la seva presidència amb sinceritat i orgull. “Vam començar amb un canvi de gespa, després amb una covid, després amb un canvi de lliga, compartir instal·lacions, marxar a Prada de Moles...”, va recordar, tot reconeixent les dificultats viscudes. Tot i així, va remarcar els assoliments com a herència: “Tenim un equip a Segona Divisió espanyola, un femení consolidat, una base consolidada”, i també va destacar la bona salut econòmica amb què es deixa el club. “Tot és positiu, amb els números aprovats, i crec que deixem el club en una bona situació”. Sobre el futur, va assenyalar la incertesa respecte a la reestructuració de la Segona Divisió espanyola. Tot i que es parla de la creació d’una categoria Elit que aniria a cavall entre la Divisió d’Honor i la Divisió d’Honor B espanyola, Giménez va assegurar desconèixer si hi ha confirmació oficial: “És un rumor, encara no està votat ni acceptat”, va apuntar. Per la seva part, Felip Gallardo assumeix el lideratge del VPC amb respecte per la feina feta i una clara aposta per consolidar i fer créixer el club. Va subratllar que el projecte es fonamenta en tres eixos: l’àmbit esportiu, els socis i la sostenibilitat financera, però que l’objectiu prioritari és l’esportiu. “El nostre interès ara és pujar a l’Elit, fer el màxim per ser-hi, i quan es defineixin les divisions, poder consolidar-nos en una segona divisió a nivell estatal”, va assenyalar. Això comporta desplaçaments per tot Espanya i exigeix estructures com un equip sub 23, “pel qual ja s’està treballant”, va comentar. El nou president va anunciar la continuïtat de figures clau com Dani Raya i Alain Bonell a l’staff tècnic del primer equip, i que té la voluntat de “construir sobre les bases que ha fet el Gerard. Volem aportar amb noves idees i maneres de fer, enfortint les categories inferiors i també el rugbi femení”.
